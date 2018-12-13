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Под Всеволожском пьяный житель напал с ножом на человека, пытаясь сбежать от избивавшего его друга
Сегодня, 10:53
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lesjasap

Под Всеволожском пьяный житель напал с ножом на человека, пытаясь сбежать от избивавшего его друга

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Сначала преступник пытался убежать, но после решил ответить силой.

Во Всеволожском районе Ленинградской области ссора между двумя знакомыми переросла в вооруженный конфликт. В поселке Лесколово из дома по Красноборской, 3  в больницу попал местный житель. У 28-летнего пациента врачи диагностировали ранения.  Полиция выяснила, что повреждения гражданину нанес мужчина, который пытался сбежать от избивавшего его друга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полиция установила, что в тот же день 34-летний подозреваемый распивал спиртные напитки с  другом. В какой-то момент возник конфликт и началась потасовка. Сначала гость попробовал убежать. После ему пришла "удачная" идея: зайти в квартиру жителя Ленобласти и решить вопрос при помощи холодного оружия.

Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Тихоокеанской двое разбойников пытались ограбить водителя автобуса.

Фото: Piter.tv

Теги: всеволожский район, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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