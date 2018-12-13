На Тихоокеанской двое разбойников пытались ограбить водителя автобуса

Жертва нападения не сдалась и заставила напавших убежать без награды.

В Выборгском районе Петербурга полиция задержала двоих преступников, напавших на водителя автобуса. Благодаря активному сопротивлению 45-летнему мужчине удалось отбиться от хулиганов. В результате те остались без ожидаемых денежных средств.

Злоумышленники напали на местного жителя ночью 4 мая. Мужчина шел около 10 дома корпус 1 по Тихоокеанской улице, когда к нему обратились двое мужчин. С собой у злоумышленников оказался предмет, напоминающий пистолет. Они попытались силой отобрать ценные вещи жертвы, но получили отпор. Атака закончилась для разбойников поражением. Они убежали в сторону Выборгского шоссе. Немногим позже оперативники нашли граждан у 212 дома.

На данный момент правоохранительные органы установили, что одному из нападавших 32 года, второму - 48 лет. У одного из мужчин изъято газовое оружие. Оба подозреваемых обвиняются по статье за разбой.

Ранее Piter.tv писал о том, что бывший уголовник украл у сестры авто и поехал пьяным кататься по Петербургу.

Фото: Piter.tv