Бывший уголовник украл у сестры авто и поехал пьяным кататься по Петербургу

Петербуржец устроил ДТП и снова может сесть за решетку.

В Невском районе Петербурга полиция задержала пьяного водителя, который похитил транспортное средство у сестры. Заявление о краже поступило от владелицы машины. Она рассказала, что ее родственник мог забрать иномарку "Вольво" в период с 23.30 часов 4 мая и по час ночи на 5 мая. машина была припаркована у первого дома по Шлиссельбургскому проспекту. Позже информация подтвердилась. Полиция установила, что 22-летний молодой человек поехал кататься по городу в нетрезвом состоянии.

Согласно данным от пресс-службы МВД, петербурженка оценила ущерб в 400 тысяч рублей. Ее брата удалось задержать около 55 дома по Советскому проспекту. Мужчина попал в ДТП. В ходе аварии никто не пострадал. В отделении полиции выяснилось, что гражданин ранее был судим. У него не оказалось документов, разрешающих управлять машиной.

В отношении нарушителя составлен административный протокол. В ситуации разбирается полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv