СКА отдал нападающего Олега Ли "Ак Барсу"

Петербургский клуб получит за хоккеиста компенсацию.

Хоккейный клуб СКА отдал казанскому "Ак Барсу" своего нападающего Олега Ли, сообщает пресс-служба петербуржцев. Армейцы получат денежную компенсацию.

Олег Ли дебютировал в КХЛ в составе "Атланта" в 2010 году, а по итогам сезона взял серебряные медали чемпионата страны. За свою карьеру успел выступить за "Адмирал" в КХЛ, за клубы ВХЛ и МХЛ и за хабаровский "Амур", где был признан самым полезным игроком.

Завоевал золотые медали Универсиады 2015 года. Будучи игроком олимпийской сборной России в 2018 году выиграл "Кубок АЛРОСА". Также является бронзовым призером чемпионата России.

Днем ранее обменялись игроками хоккейные клубы СКА и "Витязь".

Фото: ska.ru