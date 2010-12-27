Хоккейные клубы СКА и "Витязь" обменялись игроками

К петербуржцам присоединились хоккеисты Самонов и Швец-Роговой.

Хоккейные клубы СКА и "Витязь" произвели обмен своими игроками, пишет пресс-служба петербургской команды. В Подольск отправили голкипера Петра Кочеткова и нападающего Алексея Бывальцева, а к СКА присоединились вратарь Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой.

Самонов провел семь матчей в команде "Витязя" в КХЛ, одержав шесть побед. Он обладатель Кубка Петрова в составе петербургского "Динамо". Швец-Роговой играл за подольскую команду с 2015 года, в прошлом сезоне вошел в состав олимпийской сборной России. В качестве нападающего "Витязя" он провел в этом году 11 матчей в КХЛ.

В начале месяца в СКА вернулся Антон Бурдасов.

Фото: ska.ru