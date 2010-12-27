В СКА возвращается Антон Бурдасов

Контракт с ним подписан до мая 2020 года.

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Антоном Бурдасовым, сообщает пресс-служба клуба. Действовать соглашение будет до конца апреля 2020 года.

Антон Бурдасов был членом СКА с 2013 по 2015 год. Вместе с клубом в 2015 заполучил Кубок Гагарина. Всего за петербургский клуб нападающий провел 186 игр и набрал 79 очков.

В спортивной карьере КХЛ Бурдасова отметились также клубы "Авангард", ЦСКА и "Салават Юлаев". Прошлый сезон, сыгранный в команде уфимского клуба, внес в достижения нападающего 52 встречи и 31 очко. Также хоккеист пробовал попасть в канадскую команду "Эдмонтон Ойлерз", но не прошел тренировочный лагерь.

Бурдасов – чемпион мира в составе молодёжной сборной России.

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Фото: ska.ru