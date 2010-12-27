Спортивные центры в Лодейном Поле и Колтушах получили новое оборудование для игры в хоккей

Поступление ожидается в октябре 2019 года.

Новое оборудование для игры в хоккей получили спортивные центры в Лодейном Поле и Колтушах.

Специальные машины для заливки и уборки льда, станки для заточки коньков, машины для подрезки льда у бортов, хоккейные ворота и универсальное информационное табло закуплены для "Ладога-арены" в Колтушах и ледовой арены "Форвард" в Лодейном Поле. Оборудование уже поступило и по завершении оформления будет передано в распоряжение спорткомплексов.

Кроме того, лодейнопольская спортивная школа получит уникальный тренажер, который позволит спортсменам эффективно отрабатывать технику скольжения, координацию, стартовую скорость и мастерство бросков. Поступление ожидается в октябре 2019 года.

Комплексная поставка нового оборудования проведена в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". По данным комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, в 2019 году в целях совершенствования спортивной подготовки по хоккею в Ленинградской области из федерального бюджета выделено 25 млн рублей. С учетом субсидий из областного бюджета на покупку данного оборудования потрачено более 37,3 млн рублей.

Источник: пресс-служба ЛО