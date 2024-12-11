СКА объявил о расторжении контракта с Деанджело

По словам защитника, он покидает "армейцев" по семейным обстоятельствам.

Американский защитник Энтони Деанджело покинул петербургский СКА. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Контракт с 29-летним спортсменом был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. В опубликованном заявлении "армейцы" поблагодарили Деанджело за время, проведенное в команде. Отметим, что защитник не вышел по решению тренерского штаба на третий период матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Динамо", в котором СКА уступил со счетом 4:5. Сам хоккеист в интервью "Матч ТВ" заявил, что покидает "армейцев" по семейным обстоятельствам.

Энтони Деанджело перешел в СКА в сентябре 2024 года. В нынешнем сезоне КХЛ защитник провел за клуб 34 матча, забросил шесть шайб и отдал 26 голевых передач.

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Фото: ska.ru