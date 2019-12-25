СКА объявил о переходе Каменева

Во вторник, 1 сентября, стало известно, что хоккеист Владислав Каменев перешел в СКА.
Петербургский клуб подписал контракт на два когда с нападающим Каменевым, сообщили в пресс-службе клуба. 24-летний игрок с 2017 года выступал в НХЛ сначала за "Нэшвилл", а затем за "Колорадо". Сообщается, что в прошедшем чемпионате НХЛ хоккеист сыграл в 38 матчах, где набрал 8 очков. Всего на счету молодого игрока 66 игр в регулярных чемпионатах НЛХ.
Отмечается, что в КХЛ Каменев играл за магнитогорский "Металлург".
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Фото: pixabay
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