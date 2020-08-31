Дзюба рассказал об улаженном конфликте с Соболевым

Игроки поговорили "по-мужски".

Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал об улаженном конфликте с другим российским форвардом Александром Соболевым.

Игроки созвонились и обсудили свои взаимоотношения.

Конфликта между нами не было изначально. Артём Дзюба, футболист сборной России

По его словам, из двух футболистов никто не извинился во время разговора. Дзюба добавил, что игроки поговорили "по-мужски", содержание беседы останется между ними.

Дзюба посоветовал закрыть эту тему раз и навсегда.

Сейчас поздоровались, улыбнулись и желаем друг другу удачи на футбольном поле.

Ранее в сборную России на матчи с Сербией и Венгрией вызвали пять игроков "Зенита".

Видео: YouTube / Сборная России по футболу