СКА обыграл "Спартак" со счетом 3:1

На матч допустили девять тысяч болельщиков.

Во вторник, 16 февраля, в Ледовом дворце прошел матч КХЛ между СКА и "Спартаком". Петербургская команда одержала победу над москвичами, сообщили в официальной группе СКА в соцсети.

Отмечается, что команда из Петербурга побеждает в матчах текущего сезона уже третий раз. Три заброшенные шайбы в ворота противников обеспечили СКА победу в дивизионе Боброва. Клуб занял второе место с 76 очками в таблице.

Следующий матч тоже пройдет в Ледовом дворце. Петербуржцы сыграют против "Динамо".

Ранее мы писали, что Серена Уильямс победила вторую ракетку мира на Australian Open.

Фото: vk.com/ska