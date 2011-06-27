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СКА обыграл "Спартак" со счетом 3:1
Сегодня, 22:22
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smirenny

СКА обыграл "Спартак" со счетом 3:1

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На матч допустили девять тысяч болельщиков.

Во вторник, 16 февраля, в Ледовом дворце прошел матч КХЛ между СКА и "Спартаком". Петербургская команда одержала победу над москвичами, сообщили в официальной группе СКА в соцсети. 

Отмечается, что команда из Петербурга побеждает в матчах текущего сезона уже третий раз. Три заброшенные шайбы в ворота противников обеспечили СКА победу в дивизионе Боброва. Клуб занял второе место с 76 очками в таблице. 

Следующий матч тоже пройдет в Ледовом дворце. Петербуржцы сыграют против "Динамо".

Ранее мы писали, что Серена Уильямс победила вторую ракетку мира на Australian Open.

Фото: vk.com/ska 

Теги: кхл, ска, спартак, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей, Картина дня,

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