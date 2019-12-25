СКА обыграл "Северсталь" в выездном матче КХЛ

Победа стала третьей подряд для петербургского клуба.

Петербургский клуб СКА обыграл череповецкую "Северсталь" в выездном матче КХЛ. Игра прошла в субботу, 14 ноября, и завершилась со счетом 0:2 в пользу армейцев.

В составе петербуржцеа отличились АндреяйКузьменко и Миро Аалтонен. Победа стала третьей подряд для петербургского клуба.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга выделят 5 млрд рублей в 2021 году на строительство "Ледовой Арены" на месте СКК. Глава города опасался, что средств может не хватить.

Фото: ska.ru