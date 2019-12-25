СКА обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ

Матч завершился со счетом 5:2.

Петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась счетом 5:2. Отметим, что игрок СКА Миро Аалтонен сделал хет-трик. Также по одной шайбе забросили Антон Бурдасов и Владимир Ткачев. В ворота хозяев шайбы забили Александр Осипов и Павел Порядин, играющие за "Нефтехимика".

Следующий матч петербуржцев пройдет 15 сентября с омским "Авангардом".

Ранее мы писали, что "Зенит" не собирается приобретать Эриксена.

Фото: vk.com/ska