"Зенит" не собирается приобретать Эриксена

Футболист не входит в список трансферных целей действующих чемпионов России.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно, что ФК "Зенит" пока не собирается приобретать полузащитника миланского "Интера" и сборной Дании Кристиана Эриксена. Об этом рассказал журналист Николо Скира.

28-летний футболист не входит в список трансферных целей действующих чемпионов России. Клуб не интересуется игроком, потому как у команды полный комплект по легионерам. С сезона 2020/21 каждый клуб имеет возможность заявить на сезон не более восьми легионеров. Восьмым легионером для сине-бело-голубых стал защитник Деян Ловрен

Ранее мы писали, что несмотря на затянувшееся лечение Лунева, "Зенит" не ищет замену.

Фото: Piter.TV