Несмотря на затянувшееся лечение Лунева, "Зенит" не ищет замену

Ситуацию прокомментировал генеральный директор "Зенита".

В четверг, 10 сентября, что, несмотря на длительное восстановление вратаря Андрея Лунева, "Зенит" не ищет замену.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что футболист проходит консервативное лечение с привлечением лучших специалистов. Об этом сообщила "Фонтанка".

Отметим, что в нынешнем сезоне на воротах стоит Михаил Кержаков: в семи матчах он пропустил 4 мяча.

Ранее мы писали, что Андрей Лунев повредил мышцу бедра в игре с "Ахматом".

Фото: Piter.TV