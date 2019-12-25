Несмотря на затянувшееся лечение Лунева, "Зенит" не ищет замену

В четверг, 10 сентября, что, несмотря на длительное восстановление вратаря Андрея Лунева, "Зенит" не ищет замену.
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что футболист проходит консервативное лечение с привлечением лучших специалистов. Об этом сообщила "Фонтанка".
Отметим, что в нынешнем сезоне на воротах стоит Михаил Кержаков: в семи матчах он пропустил 4 мяча.
Ранее мы писали, что Андрей Лунев повредил мышцу бедра в игре с "Ахматом".
Фото: Piter.TV
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