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Несмотря на затянувшееся лечение Лунева, "Зенит" не ищет замену
Сегодня, 19:02
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smirenny

Несмотря на затянувшееся лечение Лунева, "Зенит" не ищет замену

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Ситуацию прокомментировал генеральный директор "Зенита".

В четверг, 10 сентября, что, несмотря на длительное восстановление вратаря Андрея Лунева, "Зенит" не ищет замену. 

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что футболист проходит консервативное лечение с привлечением лучших специалистов. Об этом сообщила "Фонтанка". 

Отметим, что в нынешнем сезоне на воротах стоит Михаил Кержаков: в семи матчах он пропустил 4 мяча.

Ранее мы писали, что Андрей Лунев повредил мышцу бедра в игре с "Ахматом".

Фото: Piter.TV

Теги: александр медведев, андрей лунев, зенит фк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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