СКА обыграл "Йокерит" из Хельсинки в матче КХЛ

Следующий матч армейцев – с принципиальными "красно-белыми" соперниками.

СКА обыграл "Йокерит" из Хельсинки в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). Матч проходил в Ледовом дворце Северной столицы 7 февраля.

В составе хозяев шайбы забросили Василий Подколзин, Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов.

Следующий матч армейцев – с принципиальными соперниками из московского "Спартака" 16 февраля.

Появилось видео драки с ударом российского хоккеиста головой об лед. Ролик размещен на YouTube-канале клуба "Омские ястребы". На кадрах видно, что защитник команды Тимофей Давыдов ударил о ледовое покрытие нападающего клуба "Кузнецкие медведи" Демида Паничкина. Инцидент произошел во время игры Молодежной хоккейной лиги.

Фото: Piter.tv