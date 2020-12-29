Драка произошла между хоккеистами "Омских ястребов" и "Кузнецких медведей" в МХЛ.

Появилось видео драки с ударом российского хоккеиста головой об лед. Ролик размещен на YouTube-канале клуба "Омские ястребы". На кадрах видно, что защитник команды Тимофей Давыдов ударил о ледовое покрытие нападающего клуба "Кузнецкие медведи" Демида Паничкина. Инцидент произошел во время игры Молодежной хоккейной лиги.

Известно, что драка между спортсменами произошла в третьем периоде матча. Паничкин упал на лед, после этого Давыдов еще раз приложил соперника головой о поверхность. В результате нападающий потерял сознание. Его унесли с арены на носилках. До конца встречи защитника дисквалифицировали. Также он получил наказание в виде отказа в игре на четыре матча и штраф.

Журналисты "РИА Новостей" заявили, что позже Тимофей Давыдов извинился перед пострадавшим. Последний получил черепно-мозговую травму.

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Видео: МХЛ