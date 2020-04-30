Молодежная хоккейная лига объявила о досрочном завершении сезона

Молодежная хоккейная лига (МХЛ - прим.) на официальном сайте турнира объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 в связи с угрозой распространения коронавируса.
В заявлении сообщается, что руководство рассматривало вариант доиграть прерванный на стадии четвертьфинала плей-офф Кубка Харламова в августе. Однако по итогам всех консультаций со всеми заинтересованными сторонами было принято решение, что это может навредить подготовке команд к новому сезону.
Распределение мест по итогам чемпионата МХЛ будет объявлено позднее.
Напомним, по итогам регулярного сезона первое место занял петербургский "СКА-1946". Команда набрала 114 очков в 64 матчах. В первом раунде плей-офф Кубка Харламова "СКА-1946" прошел московский "Спартак" и должен был встретиться с петербургским "Динамо" в четвертьфинале.
Ранее стало известно, что КХЛ планирует начать новый сезон 2 декабря.
Видео: YouTube / МХЛ
Обсуждение ( 0 )