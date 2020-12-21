Путин сыграл в хоккей на катке у Кремля с девятилетним россиянином

Встреча школьника с президентом прошла в рамках акции "Елка желаний".

Владимир Путин исполнил желание девятилетнего Димы, который хотел покататься на коньках вместе с главой государства. Мальчик загадал пожелал побывать в Кремле в рамках "Ёлка желаний". Ролик встречи президента с Димой опубликовали журналисты кремлевского пула.

Помимо юного жителя Челябинской области в акции принял участие десятилетний Саши из Тульской области. Шарик с его мечтой Путин также попросил снять с елки. Школьник загадал обнять настоящую панду. По соображениям безопасности в полной мере осуществить желание мальчика не удалось, но его пригласили в Московский зоопарк и подарили игрушечную фигурку животного.

Видео: Telegram/LifeShot