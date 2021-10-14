СКА обыграл "Динамо" в матче КХЛ

Петербургский клуб СКА обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда вышла на первое место в Западной конференции. Встреча состоялась вечером 13 октября и завершилась с результатом 5:3 в пользу хозяев ледовой арены.
Заброшенными шайбами отметились на 20, 25, 33 и 34, а также последних секундах игры "армейцы" Иван Морозов, Антон Бурдасов, Йоонас Кемппайнен (реализовал дубль), Евгений Кетов. Игорь
В ворота петербургской команды шайбы забросили представители российской столицы Дмитрий Рашевский и Роб Клинкхаммер.
"Витязь" проиграл шестой матч подряд в КХЛ.
Фото и видео: YouTube / Хоккейный Клуб СКА
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