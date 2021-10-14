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СКА обыграл "Динамо" в матче КХЛ

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Ига завершилась со счетом 5:3.

Петербургский клуб СКА обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда вышла на первое место в Западной конференции. Встреча состоялась вечером 13 октября и завершилась с результатом 5:3 в пользу хозяев ледовой арены.

Заброшенными шайбами отметились на 20, 25, 33 и 34, а также последних секундах игры "армейцы" Иван Морозов, Антон Бурдасов, Йоонас Кемппайнен (реализовал дубль), Евгений Кетов. Игорь 

В ворота петербургской команды шайбы забросили представители российской столицы Дмитрий Рашевский и Роб Клинкхаммер.

"Витязь" проиграл шестой матч подряд в КХЛ.

Фото и видео: YouTube / Хоккейный Клуб СКА 

Теги: динамо, кхл, ска
Категории: Новости СПб, Хоккей, Спорт, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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