СКА обыграл "Динамо" в матче КХЛ

Ига завершилась со счетом 5:3.

Петербургский клуб СКА обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда вышла на первое место в Западной конференции. Встреча состоялась вечером 13 октября и завершилась с результатом 5:3 в пользу хозяев ледовой арены.

Заброшенными шайбами отметились на 20, 25, 33 и 34, а также последних секундах игры "армейцы" Иван Морозов, Антон Бурдасов, Йоонас Кемппайнен (реализовал дубль), Евгений Кетов. Игорь

В ворота петербургской команды шайбы забросили представители российской столицы Дмитрий Рашевский и Роб Клинкхаммер.

"Витязь" проиграл шестой матч подряд в КХЛ.

Фото и видео: YouTube / Хоккейный Клуб СКА