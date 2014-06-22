"Витязь" проиграл шестой матч подряд в КХЛ

Игра с "Торпедо" завершилась со счетом 3:1.

"Витязь" уступил "Торпедо" и проиграл шестой матч подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Подмосковные спортсмены на домашней ледовой арене уступили гостям с результатом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Встреча состоялась в Подольске вечером 13 октября.

Заброшенными шайбами со стороны клуба победителей отметились на 40, 51 и 52 минутах Кенни Агостино, Илья Федотов и Иван Чехович. От хозяев отличился на 36 минуте Валттери Кемиляйнен.

Напомним, что "Витязь" не побеждал в чемпионате КХЛ с 27 сентября. Тогда впервые за серию его обыграл на льду СКА из Петербурга. В следующий раз спортсмены выйдут против рижского "Динамо". Матч запланирован на 16 октября. Днем ранее "Торпедо"дома сыграет с хабаровским "Амуром".

"Локомотив" обыграл в овертайме "Северсталь" в КХЛ.

Фото и видео: YouTube / hcvityazTV