"Локомотив" обыграл в овертайме "Северсталь" в КХЛ

Матс закончился со счетом 2:1.

"Локомотив" обыграл в овертайме череповецкий "Северсталь". Игра проводилась в Ярославле в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда одержала шестую победу подряд. Встреча завершилась с результатом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

В составе победителей шайбы оппонентам забросили на 40, 62 минутах игры Михаил Беляев и Максим Шалунов. Последний спортсмен набрал свое 250-е очко в КХЛ. У гостей единственную шайбу забросил на 30 минуте Якоб Стенквист.

Напомним, что "Локомотив" сыграет 17 октября против пекинского"Куньлунь Ред Стар" на домашней ледовой арене. Днем ранее "Северсталь" примет "Нефтехимик" из Нижнекамска.

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