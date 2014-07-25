"Сочи" одержал победу над "Автомобилистом" в матче КХЛ

Матч закончился со счетом 5:4.

"Сочи" одержал победу над "Автомобилистом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. По серии буллитов спортсмены обыграли на ледовом поле екатеринбургских представителей. Встреча завершилась с результатом 5:4 (1:2, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0).

Заброшенными шайбами от клуба победителей отметились на 15, 27, 41 и 53 минутах спортсмены Василий Глотов, Никита Феоктистов, Артем Николаев и Богдан Якимов. Голтов также реализовал единственный буллит, который позволит одержать победу над оппонентами. От "Автомобилиста" шайбы в ворота соперников забросили на 10, 11, 49 и 52 минутах Сергей Шумаков, Патрис Кормье, Райан Спунер и Степан Хрипунов.

В следующий раз "Сочи" сыграет в гостях с челябинским "Трактором". Матч запланирован на 15 октября. "Автомобилист" в тот же день примет у себя уфимского "Салавата Юлаева".

"Авангард" обыграл "Барыс" в матче КХЛ.

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