"Авангард" обыграл "Барыс" в матче КХЛ

Матч закончился со счетом 4:1.

"Авангард" обыграл "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Балашихе вечером 13 октября. Встреча завершилась с результатом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Спортсмены продлили свою победную серию до трех матчей. Отмечена результативность нападающих из клуба Омска Корбэна Найта и Сергей Встреча. Она получили по 4 и 3 очка соответственно.

Заброшенными шайбами в составе победителей на 33, 40, 51 и 59 минутах отметились Корбэн Найт, Алексей Емелин, Алексей Береглазов. и Александр Дергачев. Со стороны казахстанского "Барыса" отличился на 50 минуте спортсмен по имени Никита Михайлис.

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Фото и видео: YouTube / Авангард ТВ