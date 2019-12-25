ЦСКА проиграл "Амуру" в КХЛ

Матч завершился со счетом 5:1.

Российский столичный клуб ЦСКА проиграл хабаровскому"Амуру" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоялся в Москве. Он завершился с результатом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей. Заброшенными шайбами в ворота соперников отметились на 9, 20, 22, 25 и 59 минутах Радан Ленц, Дмитрий Архипов, Иван Николишин, Владимир Бутузов и Давид Томашек.

Единственную шайбу со стороны хозяев ледовой арены забросил в ворота "Амура" на 58 минуте матча спортсмен по имени Максим Сорокин. Для нападающего хабаровчан Александра Шарова данная игра стала 300-ой в КХЛ.

Напомним, что московский ЦСКА 15 октября примет на своем льду владивостокский "Адмирал". В тот же день "Амур" в Нижнем Новгороде выступит против местного "Торпедо".

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