Рижское "Динамо" дома победило "Сибирь" в КХЛ

Игра завершилась со счетом 4:1.

Рижское "Динамо" дома победило "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в столице Латвии. Она завершилась с результатом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) в пользу хозяев ледовой арены.

В составе клуба победителей заброшенными в ворота шайбами отметились на 13, 43, а также 45 и 56 минутах спортсмены Ере Карьялайнен, Николай Елисеев, Эмиль Паурье (реализовал дубль). Со стороны гостей отличился на 32 минуте хоккеист Никита Шашков. В настоящее время рижское "Динамо" занимает девятое место в рейтинге Западной конференции КХЛ. "Сибирь" идет на аналогичном месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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Фото и видео: Youtube/One Of Everything