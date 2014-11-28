Минское "Динамо" обыграло "Куньлунь" в матче КХЛ

Игра закончилась со счетом 6:5.

Минское "Динамо" обыграло китайский "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Исход поединка определился в овертайме. Игра состоялась на ледовой арене в столице Белоруссии вечером 11 октября. Встреча завершилась с результатом 6:5 (2:1, 3:3, 0:1, 1:0) в пользу хозяев.

Со стороны победителей спортсмен по имени Мальте Стремвалль оформил хет-трик на 19-ой, 32-ой и 38-ой минутах матча. Также в игре забитыми шайбами отметились на 14, 28 и 64 минутах Роман Горбунов, Маттиас Теденбю и Адам Альмквист. Со стороны китайцев результат показали на 20, 24, 34, 35 и 48 минутах Джейсон Фрэм, Грег Сквайрз, Тай Шульц, Джош Николлс и Клиффорд Пу.

"Ак Барс" победил "Салават Юлаев" по серии буллитов.

Фото и видео: Youtube/hcdinamoby