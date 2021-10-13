"Ак Барс" победил "Салават Юлаев" в серии буллитов

Игра завершилась со счетом 3:2.

"Ак Барс" в выездном матче победил "Салават Юлаев" по серии буллитов. Игра в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоялась в Уфе. Встреча завершилась с результатом 3:2. В первом периоде хозяева ледовой арены имели преимущество, но при этом гости смогли уверенно обороняться. После перерыва инициативу смог перехватить на 33 минуте Юха Метсола. Спортсмен отразил бросок Дмитрия Кагарлицкого, после чего шайба влетела в ворота от головы Николая Коваленко.

В третьем периоде счет увеличился за счет забитой шайбы Дмитрия Воронкова. Затем "Салават Юлаев" дважды реализовал броски по воротам оппонентов в течение двух минут. Первым забил хоккеист Шакир Мухамадуллин, затем - Данил Алалыкин.

Овертайм прошел в равной борьбе и победителя не выявил. Гости смогли вырвать победу по итогу буллитов - 2:0.

В Уфе СКА обыграл "Салават Юлаев" со счетом 5:0.

Фото и видео: Youtube/Хоккейный Клуб Салават Юлаев