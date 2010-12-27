СКА обыграл "Ак Барс" в серии буллитов

Игра в Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки.

Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл казанский "Ак Барс" по серии буллитов. Таким образом "армейцы" одержали подряд 10 побед в рамках турнира КХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе местной команды.

Встреча состоялась в городе на Неве. Она завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первым счет открыл форвард Андрей Кузьменко на 52-ой минуте игры. На последней минуте встречи гостям удалось отыграться при помощи нападающего Патриса Кормье. В серии буллитов отличился Евгений Кетов, который и закрепил за петербуржцами победную шайбу.

Напомним, что сейчас СКА лидируют в турнирной таблице Западной конференции. В следующий раз "армейцы" выйдут против спортсменов из московского "Динамо". Игра состоится 9 декабря. Накануне соперники уступили в сражении ЦСКА с результатом 1:2.

Ранее Piter.tv писал о том, что СКА обыграл ЦСКА в выездном матче КХЛ.

Фото: Вконтакте/ХК СКА

