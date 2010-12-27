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СКА обыграл ЦСКА на выездном мачте
Сегодня, 21:57
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СКА обыграл ЦСКА на выездном мачте

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Петербургский клуб одержал девятую победу подряд.

Хоккейный матч между СКА и ЦСКА закончился победой петербургского клуба. Команда из города на Неве обыграла соперника со счетом 4:2. 

Игра началась в 19:30 2 декабря в Москве. Встреча прошла в рамках Регулярного чемпионата КХЛ. 

Счет матча открыл московский клуб на 10-й минуте, однако СКА отыгрался спустя шесть минут. Вырваться вперед команде из Петербурга удалось на 58-й минуте, когда была забита третья шайба в ворота противника. Игроки окончательно закрепили результат, когда через минуту принесли четвертое очко. 

Для СКА это стало девятой победой подряд, в следующий раз клуб сыграет 4 декабря с АК Барс. 

Фото: пресс-служба СКА

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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