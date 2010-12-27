СКА обыграл ЦСКА на выездном мачте

Петербургский клуб одержал девятую победу подряд.

Хоккейный матч между СКА и ЦСКА закончился победой петербургского клуба. Команда из города на Неве обыграла соперника со счетом 4:2.

Игра началась в 19:30 2 декабря в Москве. Встреча прошла в рамках Регулярного чемпионата КХЛ.

Счет матча открыл московский клуб на 10-й минуте, однако СКА отыгрался спустя шесть минут. Вырваться вперед команде из Петербурга удалось на 58-й минуте, когда была забита третья шайба в ворота противника. Игроки окончательно закрепили результат, когда через минуту принесли четвертое очко.

Для СКА это стало девятой победой подряд, в следующий раз клуб сыграет 4 декабря с АК Барс.

Фото: пресс-служба СКА