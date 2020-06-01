СКА разгромил "Сочи" и поставил новый рекорд КХЛ

После игры петербургские хоккеисты заняли четвёртую строчку в турнирной таблице западной конференции, набрав 53 очка.

СКА одержал разгромную победу над "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на петербургском льду. Игра завершилась со счётом 7:2 (1:0, 0:1, 6:1).

Победа главным образом была обеспечена дублем Марата Хайруллина и Михаила Воробьёва, а также точными попаданиями Борна Рендулича, Арсения Грицюка и Василия Глотова. Со стороны "Сочи" результативно себя показали Сергей Попов и Тимур Хафизов.

Напомним, что в текущем сезоне у главной хоккейной команды Северной столицы не было успеха в двух предыдущих встречах. Обе они завершились поражением со счетом 4:5 в пользу соперника. Для команды "Сочи" это и вовсе пятое поражение подряд.

После игры СКА занимает четвёртую строчку в турнирной таблице западной конференции, набрав 53 очка. "Сочи" размещается на десятой позиции 32-мя очками.

Ранее Ротенберг прокомментировал трудности переезда своей команды на "СКА-Арену".

Фото: СКА