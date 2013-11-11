Ротенберг прокомментировал трудности переезда своей команды на "СКА-Арену"

Напомним, что 20-тысячная "СКА Арена" открылась в ноябре.

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг сообщил, что вопрос о переезде команды на одноимённую арену пока откладывается и требует обсуждения с руководством. Слова тренера передаёт ТАСС.

По словам руководителя, основные преграды к переезду в первую очередь связаны с безопасностью.

Напомним, что 20-тысячная "СКА Арена" открылась в ноябре: месяц спустя стадион принял Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги. Сейчас матчи СКА проходят в Ледовом дворце.

Ранее мы сообщили о том, что СКА обыграл челябинский "Трактор" в матче КХЛ.

Фото: ВКонтакте / СКА Арена