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Ротенберг прокомментировал трудности переезда своей команды на "СКА-Арену"
Сегодня, 15:31
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Ротенберг прокомментировал трудности переезда своей команды на "СКА-Арену"

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Напомним, что 20-тысячная "СКА Арена" открылась в ноябре.

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг сообщил, что вопрос о переезде команды на одноимённую арену пока откладывается и требует обсуждения с руководством. Слова тренера передаёт ТАСС.

По словам руководителя, основные преграды к переезду в первую очередь связаны с безопасностью.

Напомним, что 20-тысячная "СКА Арена" открылась в ноябре: месяц спустя стадион принял Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги. Сейчас матчи СКА проходят в Ледовом дворце.

Ранее мы сообщили о том, что СКА обыграл челябинский "Трактор" в матче КХЛ.

Фото:  ВКонтакте / СКА Арена

Теги: санкт-петербург, ска арена
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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