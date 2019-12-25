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СКА одержал победу над "Сочи" со счётом 5:2 в матче КХЛ
Сегодня, 8:15
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СКА одержал победу над "Сочи" со счётом 5:2 в матче КХЛ

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Игра принесла Никите Гусеву звание лучшего бомбардира в истории петербургской команды.

СКА одержал новую победу – на этот раз петербуржцы разгромили "Сочи" со счётом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Шайбы в ворота соперников забросили Никита Гусев, Андрей Педан, Степан Фальковский, Марат Хуснутдинов и Василий Глотов. Со стороны сочинцев точные броски выполнили Никита Феоктистов и Андрей Алтыбармакян. Отметим, что после игры 30-летний Гусев получил звание лучшего бомбардира в истории своей команды, заработав 2 очка. В общей сложности на его счету теперь 371 (122+249) очков в 320 матчах СКА. 

Армейцы удерживают лидерство Западной конференции КХЛ: всего СКА располагают 49 очками в 26 матчах. Последняя победа стала для хоккеистов восьмой подряд.

Ранее мы сообщили о том, что вратарь "Зенита" Одоевский не выйдет на поле до января.

Фото: СКА

Теги: матч кхл, ска, спорт, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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