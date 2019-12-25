Вратарь "Зенита" Одоевский не выйдет на поле до января

У спортсмена нашли мышечное воспаление.

Вратарь "Зенита" Даниил Одоевский не скоро выйдет на стадион. Спортсмен получил травму и сейчас восстанавливается. Об этом сообщили в Metratings.ru.

Игрок сможет вернуться к полноценным тренировкам только в январе. Добавим, что у спортсмена нашли мышечное воспаление. Для него составили индивидуальную программу.

Добавим, что в последний раз Одоевский выходил на поле 6 августа. Его удалили на матче с "Ахматом". Пока его замещает Михаил Кержаков.

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Фото: Piter.tv