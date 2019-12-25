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Вратарь "Зенита" Одоевский не выйдет на поле до января
Сегодня, 8:15
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Вратарь "Зенита" Одоевский не выйдет на поле до января

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У спортсмена нашли мышечное воспаление.

Вратарь "Зенита" Даниил Одоевский не скоро выйдет на стадион. Спортсмен получил травму и сейчас восстанавливается. Об этом сообщили в Metratings.ru. 

Игрок сможет вернуться к полноценным тренировкам только в январе. Добавим, что у спортсмена нашли мышечное воспаление. Для него составили индивидуальную программу. 

Добавим, что в последний раз Одоевский выходил на поле 6 августа. Его удалили на матче с "Ахматом". Пока его замещает Михаил Кержаков.

Ранее на Piter.tv: "Зенит" не станет штрафовать Мостового за уход в раздевалку во время игры.

Фото: Piter.tv

Теги: зенит, одоевский, травма, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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