Вратарь "Зенита" Одоевский не выйдет на поле до января

Вратарь "Зенита" Даниил Одоевский не скоро выйдет на стадион. Спортсмен получил травму и сейчас восстанавливается. Об этом сообщили в Metratings.ru.
Игрок сможет вернуться к полноценным тренировкам только в январе. Добавим, что у спортсмена нашли мышечное воспаление. Для него составили индивидуальную программу.
Добавим, что в последний раз Одоевский выходил на поле 6 августа. Его удалили на матче с "Ахматом". Пока его замещает Михаил Кержаков.
Ранее на Piter.tv: "Зенит" не станет штрафовать Мостового за уход в раздевалку во время игры.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все