"Зенит" не станет штрафовать Мостового за уход в раздевалку во время игры

Гендиректор петербургской команды Медведев отметил, что конфликт удалось разрешить.

"Зенит" не станет наказывать футболиста Андрея Мостового за уход в раздевалку до окончания матча. Ему не придется платить штраф, , в отличие от нападающего Криштиану Роналду, который тоже совершил проступок и был наказан клубом "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщил гендиректор петербургской команды Александр Медведев.

Во время игры "Зенита" с "Крыльями Советов" в рамках Кубка России футболист вышел на поле вместо Далера Кузяева. Спустя 22 минуты его заменили. Полузащитник не стал ждать окончания матча и ушел в раздевалку.

Медведев отметил, что конфликт удалось разрешить. Мостового даже выпустили на поле в игре с "Сочи".

Ранее на Piter.tv: "Зенит" разгромил "Сочи" со счетом 7:0 на домашней арене.

Фото: сайт ФК "Зенит"