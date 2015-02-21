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"Зенит" разгромил "Сочи" со счетом 7:0 на домашней арене
Сегодня, 22:24
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"Зенит" разгромил "Сочи" со счетом 7:0 на домашней арене

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За весь матч команды совершили пять фолов: три раза правила нарушали питерцы, два раза — сочинцы.

"Зенит" разгромил "Сочи" в заключительном матче 14-го тура чемпионата России. Игра закончилась со счетом 7:0. Матч проходил на "Газпром Арене" 24 октября. 

За весь матч команды совершили пять фолов: три раза правила нарушали питерцы, два раза — сочинцы.

Добавим, что счет 7:0 не фиксировался в высшем дивизионе 24 года, с тех пор как "Спартак" разгромил "Тюмень". Также по семи безответных мячей забивали "Локомотив" и "Ротор". Рекорд турнира делят "Сочи" и "Локо", побеждавшие с разницей в девять голов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: зенит, победа, сочи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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