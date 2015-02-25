SHOT: о трёх выросло число погибших при взрыве в московском Орехово-Борисово

Третьей жертвой на Елецкой улице мог стать сам подрывник.

До трёх человек увеличилось количество погибших при взрыве в Орехово-Борисово на Елецкой улице.Соответствующими данными поделились журналисты Telegram-канала SHOT. Специалисты объяснили, что неизвестный человек активировал взрывное устройство в тот момент, когда полицейские попытались его задержать. В ночь на 24 декабря сотрудники ДПС заметили подозрительную личность. Когда они подошли ближе, то мужчина устроил взрыв. В результате трагедии погибли два представителя МВД. Кроме этого скончался человек, находившийся рядом с ними.

Напомним, что Telegram-канал SHOT ранее сообщал своей аудитории о том, что один из местных жителей в Москве видел подозрительного мужчину в чёрном капюшоне на месте взрыва за 15 минут до того, как произошло чрезвычайное происшествие. Следственный комитет России ведет уголовное дело сразу по двум статьям. Речь идет о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также о незаконном обороте взрывных устройств (317 и 222.1 УК РФ). В настоящее время на месте трагедии работают криминалисты. Они установят тип бомбы и механизм приведения устройства в действие. Прокуратура взяла данное расследование под контроль.

Также пресс-служба СК РФ раскрыла детали нападения на полицейских в южной части города. По версии надзорного ведомства, на Елецкой улице двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе, то мужчиной было приведено в действие взрывное устройство. Согласно данным от Telegram-канала Mash, третьим погибшим при взрыве в Орехово-Борисово оказался сам подрывник.

Фото: Telegram / BAZA