В СМИ указали на ликвидацию в приграничье бронетранспортера MaxxPro американского производства.

Российские военнослужащие ликвидировали на территории приграничного района в Курской области колонну спецназа Вооруженных сил Украины, который пытался провести контратаку. Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделились журналисты из Telegram-канала SHOT. В публикации издания упоминается о том, что колонна с личным составом спецназа противника состояла из бронированных автомобилей MaxxPro американского производства.

Летящие на огромной скорости к ЛБС бронированные машины заметили операторы дронов. В воздух были срочно подняты множество "птичек", которые разбили десант ВСУ. сообщение от ТГ-канала SHOT

В СМИ добавили, что в указанном районе боевых действий также был обнаружен и уничтожен замаскированный украинский танк Т-64.

Расчет FPV-дрона центра "Рубикон" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ.

Фото и видео: Telegram / SHOT