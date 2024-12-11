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SHOT: Силы РФ уничтожили колонну спецназа ВСУ на технике НАТО в Курской области

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В СМИ указали на ликвидацию в приграничье бронетранспортера MaxxPro американского производства.

Российские военнослужащие ликвидировали на территории приграничного района в Курской области колонну спецназа Вооруженных сил Украины, который пытался провести контратаку. Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделились журналисты из Telegram-канала SHOT. В публикации издания упоминается о том, что колонна с личным составом спецназа противника состояла из бронированных автомобилей MaxxPro американского производства.

Летящие на огромной скорости к ЛБС бронированные машины заметили операторы дронов. В воздух были срочно подняты множество "птичек", которые разбили десант ВСУ.

сообщение от ТГ-канала SHOT

В СМИ добавили, что в указанном районе боевых действий также был обнаружен и уничтожен замаскированный украинский танк Т-64.

Расчет FPV-дрона центра "Рубикон" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: maxxpro, курская область, минобороны, нато
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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