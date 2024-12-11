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Расчет FPV-дрона центра "Рубикон" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

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Задача выполнена на покровском (красноармейском) направлении СВО.

Российский расчет FPV-дрона уничтожил личный состав и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины, которые располагались на покровском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Боевая задача была выполнена расчетом отечественных БПЛА при разведывательном подразделении от испытательного центра беспилотных технологий "Рубикон". 

"Рубикон" нанес удар по заданным координатам, в результате чего уничтожил личный состав ВСУ и пункт временной дислокации на покровском направлении.

пресс-служба Минобороны РФ

ВС РФ захватили бронетранспортер Mastiff на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: fpv-дроны, минобороны, покровское направление, рубикон, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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