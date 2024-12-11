Российский расчет FPV-дрона уничтожил личный состав и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины, которые располагались на покровском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Боевая задача была выполнена расчетом отечественных БПЛА при разведывательном подразделении от испытательного центра беспилотных технологий "Рубикон".
"Рубикон" нанес удар по заданным координатам, в результате чего уничтожил личный состав ВСУ и пункт временной дислокации на покровском направлении.
пресс-служба Минобороны РФ
ВС РФ захватили бронетранспортер Mastiff на южнодонецком направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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