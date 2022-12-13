СФ одобрил закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления

Документ одобрили представители международного комитета верхней палаты парламента России.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду 15 марта одобрил закон о прекращении для граждан России, которые также имеют гражданство Украины, этого гражданства со дня подачи официального заявления о нежелании в нем состоять в правоохранительные органы. Сенаторы пояснили, что важно использовать на практике данный механизм, так как это даст людям возможность реализовать свои права в области трудоустройства на работу, поступление на службу в государственные или муниципальные органы власти, обучении в вузах, которые предусматривают доступ к гостайне. Политики заметили, что заявитель должен прекратить осуществлять действия, связанные с реализацией прав и исполнением обязанностей по украинскому гражданству. Если это требование будет нарушено, то сотрудники МВД вынесут заключение о недействительности заявления о нежеланиии гражданина состоять в украинском гражданстве. Повторно обратиться в полицию можно будет спустя десять дней со дня вынесения вердикта.

Должно обеспечить таким гражданам РФ реализацию прав... на обучение в образовательных организациях, предусматривающих допуск абитуриентов к гостайне, а также урегулирование иных вопросов, при решении которых гражданство Украины выступает ограничивающим факторомю заключение международного комитета СФ

СФ одобрил закон о проверках газового оборудования многоквартирных домов одной компанией.

Фото и видео: Совет Федерации