СФ одобрил закон о проверках газового оборудования многоквартирных домов одной компанией

Правки будут внесены в Жилищный кодекс.

Совет Федерации России на пленарном заседании в среду 15 марта одобрил закон, который устанавливает порядок проверок газового оборудования в многоквартирных домах одной компанией. Изменения будут внесены в Жилищный кодекс страны. Там появится новая статья о предоставлении коммунальной услуги газоснабжения. Уточняется, что управляющая организация сможет заключать контракт по техническому обслуживанию внутридомовой газовой инфраструктуры и ремонте здания. Дополнительно договор с организацией также должны будут заключить собственники жилья.

.... осуществляются специализированной организацией на основании договора, заключенного с управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - с собственниками помещений в таком доме. текст документа

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Фото и видео: Совет Федерации