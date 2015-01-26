SEGA выпустила анимационный пролог к Sonic Superstars

Релиз игры намечен на 17 октября.

В социальных сетях появился ролик проекта Sonic Superstars, представляющий из себя короткометражный анимационный пролог. Сама видеоигра выйдет в свет с 17 октября на таких консолях как Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S. Также новинка появится на платформе персонального компьютера.

Сопровождая доктора Эггмана и его незадачливую помощницу Трип через опасные руины, Снайперу Фэнгу придётся применить всю свою хитрость, чтобы исправить прошлые ошибки и вырваться из лап нового жестокого врага. описание видеоряда

Напомним, что игра Sonic Superstars поддерживает локальный кооператив с участием четырех человек, а также онлайновые сражения в Battle Mode. За предзаказ проекта пользователи получат эксклюзивный LEGO-облик Доктора Эггмана.

Анонсирована Tales of the Shire — новая игра по "Властелину колец".

Фото и видео: YouTube / Sonic the Hedgehog