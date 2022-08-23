Анонсирована Tales of the Shire — новая игра по "Властелину колец"

Релиз проекта намечен на 2024 год.

Компания Weta Workshop и издатель Private Division анонсировали в социальных сетях проект Tales of the Shire — новую игру по "Властелину колец". Пока что разработчики представили зрителям лишь короткий тизер, из которого мало что понятно. В ролике девушка рисует хоббита, а затем начинают перелистываться страницы в книге. На них можно увидеть знакомые элементы из населенного пункта Шир: трактир "Зелёный дракон", деревню Байуотер и другое. В описании к компьютерной новинке говорится о том, что геймерам предстоит играть за некоего хоббита. Создатели пообещали создать "уютную жизнь" для персонажа. В какую именно эпоху развернётся действие тайтла, на текущий момент неизвестно. Официальный релиз намечен на 2024 год. Игра будет выпущена для персональных компьютеров и всех актуальных консолей.

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Видео: YouTube / Private Division