Вышел трейлер отечественной ролевой игры "Смута"

Точная дата релиза не раскрывается.

АНО "Институт развития интернета" представил трейлер отечественной ролевой игры "Смута". Показ ролика состоялся в кинотеатре "Художественный" в Москве в рамках презентации флагманских проектов.

Сюжет игры основан на романе "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". В опубликованном видео показали основные локации, в которых смогут участвовать игроки. Из городов разработчики представили Теплый Стан, Нижний Новгород, Ярославль и Москву.

"Смута" выйдет в феврале 2024 года. Точная дата релиза не раскрывается. Ожидается. что релиз состоится эксклюзивно на платформе VK Play.

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Видео: ВКонтакте / Rozetked