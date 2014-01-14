Вышел геймплейный трейлер Assassin's Creed Nexus

Игра выйдет 16 ноября для гарнитур Quest 2 и Quest 3.

Портал IGN представил геймплейный трейлер экшена Assassin"s Creed Nexus. Игра создана для шлемов виртуальной реальности.

В опубликованном ролике показаны локации, сражения и парку. Действия игры развернутся в трех разных эпохах: Италия, колониальная Америка и Древняя Греция. Пользователи смогут сыграть за одного их трех персонажей: Коннор Кенуэй, Кассандра и Эцио Аудиторе.

Assassin"s Creed Nexus выйдет 16 ноября для гарнитур Meta* Quest 2 и Quest 3.

Ранее мы сообщали, что вышел новый геймплейный трейлер файтинга Tekken 8.

Видео: YouTube / IGN

* – деятельность компании Meta на территории России считается экстремистской и запрещенной