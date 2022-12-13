СБ ООН не принял резолюцию России по расследованию теракта на «Северных потоках»

"Против" документа не проголосовал никто, большинство стран - воздержались.

Совет Безопасности Всемирной организации в понедельник 27 марта не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на "Северных потоках" в Балтийском море. Документ одобрили только три государства, против него не проголосовал никто, а 12 участников решили воздержаться. "За" выступили Россия, Китай и Бразилия. Нейтралитет сохранили Албания, Великобритания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония. Напомним, что соавторами резолюции выступили также Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Однако эти страны не входят в состав СБ ООН, поэтому не принимали участие в голосовании.

В тексте проекта резолюции создателями предлагалось поручить генеральному секретарю Антониу Гутерришу сформировать международную независимую комиссию для проведения всеобъемлющего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", расположенных в акватории Балтийского моря. Задачей миссии в том числе было бы установление исполнителей, спонсоров, организаторов преступления, а также их сообщников.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций