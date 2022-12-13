Американский ведущий разоблачил ложь Байдена о "Северных потоках"

Такер Карлсон оценил слова администрации США о причастных к диверсии на трубопроводах в Балтийском море.

Американский ведущий с телеканала FOX News разоблачил ложь президента Джо Байдена о диверсиях, которые произошли на российских трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Журналист объяснил зрителям , что высказывания лидера Белого дома рискуют стать самым смешным обманом правительства за последний год. Эксперт добавил, что все те, кто не сомневается в версии причастности США к теракту в Балтийском море, автоматически для Вашингтона становятся "русскими агентами".

Так зачем же Путину делать что-то подобное? Ну, нам сказали, потому что он злой. <...> Это была их история, история, которую рассказала нам администрация Байдена, а затем все без исключения новостные организации в стране поддержали эту ложь. Конечно, это сделал Путин, они нас поучали. Такер Карлсон, ведущий FX

По мнению ведущего эта история оказалась слишком абсурдной, поэтому власти США создали единый медийный фронт для новой лжи об инциденте на "Северных потоках". Такер Карлсон пояснил, что теперь американские представители якобы согласны, что диверсию устроил не Кремль, а якобы украинцы, но "не украинцы". Речь идет не о тех друзьях Вашингтона, которые ежемесячно получают новую финансовую поддержку, а совершенно другие украинцы, которые СШа раньше не встречали, мошенники, которые никак не связаны с администрацией Джо Байдена, но действующие против России. Такер Карлсон сыронизировал о том, что речь ведется о тех людях, которые борются за благое дело, но самостоятельно и без помощи США.

Карлсон считает, что демократы могут убрать Трампа с выборов президента США.

Фото и видео: FOX News