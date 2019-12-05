Обвинение предъявлено Игорю Кучерявому.

СБУ заявила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области. В ведомстве пояснили, что речь идет о депутате Игоре Кучерявом. В политическоцй партии назвали ситуацию провокацией со стороны Киева.

В отношении гражданина России возбуждено уголовное дело. Оно связано с посягательством на неприкосновенность и территориальную целостность Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. По данной статье подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, что с 2014 года Крым воссоединился с Россией. Президент РФ не раз подчеркивал, что вопрос "закрыт окончательно". Однако на Украине по-прежнему считают регион своим. По версии следствия, фигурант расследования активно поддерживал аннексию полуострова. Он прибыл на Украину, чтобы получить местный паспорт.

Ранее Piter.tv писал о том, что СБУ объявила Цемаха в розыск.

Фото: СБУ Украины

Видео: YouTube/Русский Севастополь, ТСН