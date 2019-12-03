СБУ объявила Цемаха в розыск

Власти Украины подозревают Цемаха в терроритической деятельности.

СБУ объявила в розыск жителя ДНР Владимира Цемаха, которого власти Нидерландов считают подозреваемым по делу о катастрофе лайнера малайзийской авиакомпании в Донбассе в 2014 году. Информацию о розыске опубликовали на сайте МВД Украины.

Власти Украины подозревают Цемаха в терроритической деятельности, также указывается, что он скрывается от следствия. В качестве даты его пропажи указано 23 сентября. Именно в сентябре его освободили в рамках договоренности между Россией и Украиной по обмену удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

Нидерланды объявили Владимира Цемаха обвиняемым по делу о катастрофе в июне этого года.

Командир ДНР Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды.

Видео: YouTube/ Факти ICTV