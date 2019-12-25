Информация опубликована сотрудниками пресс-службы силового ведомства Украины в соцсетях.

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому автору песен и исполнителю Ярославу Дронову. Артист известен широкой аудитории под псевдонимом Shaman. Согласно информации от Telegram-канале СБУ, мужчина обвиняется киевским режимом в признании правомерными действий России и "глорификации" представителей Вооруженных сил России с использованием площадок средств массовой информации.

Напомним, что СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Лидер киевского режима Владимир Зеленский регулярно подписывает многочисленные указы, связанные с санкцонным давлением в адрес российских физических и юридических лиц, а также граждан из других стран мира. Эти лица украинские власти обвиняют в сотрудничестве с Москвой.

В Госдуме анонсировали изучение песен Shaman и Газманова в школах.

Фото: Вконтакте / Ярослав Дронов, Telegram / Служба безпеки України