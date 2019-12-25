  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СБУ заочно предъявила обвинения певцу Shaman за глорификацию участников СВО
Сегодня, 15:29
133
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

СБУ заочно предъявила обвинения певцу Shaman за глорификацию участников СВО

0 0

Информация опубликована сотрудниками пресс-службы силового ведомства Украины в соцсетях.

 Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому автору песен и исполнителю Ярославу Дронову. Артист известен широкой аудитории под псевдонимом Shaman. Согласно информации от Telegram-канале СБУ, мужчина обвиняется киевским режимом  в признании правомерными действий России и "глорификации" представителей Вооруженных сил России с использованием площадок средств массовой информации.

Напомним, что СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Лидер киевского режима Владимир Зеленский регулярно подписывает многочисленные указы, связанные с санкцонным давлением в адрес  российских физических и юридических лиц, а также граждан из других стран мира. Эти лица украинские власти обвиняют в сотрудничестве с Москвой.

В Госдуме анонсировали изучение песен Shaman и Газманова в школах.

Фото: Вконтакте / Ярослав Дронов, Telegram / Служба безпеки України

Теги: shaman, сбу, ярослав дронов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии